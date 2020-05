A San Leo nasce il primo albergo diffuso, raccontato dalle telecamere Rai

Attualità

San Leo

| 12:41 - 17 Maggio 2020

I gestori dell'albergo diffuso di San Leo.

A San Leo arriva l'albergo diffuso, un'impresa ricettiva formata da più stabili, che sono però in mano alla stessa gestione. L'amministrazione comunale di San Leo ha incentivato l'apertura del primo albergo diffuso, che ora sarà al centro di un servizio della trasmissione di Rai News 24"cammina Italia" in onda il 23 maggio. Il giornalista Alfredo Di Giovanpaolo, alla ricerca di "Strategie turistiche al tempo del Covid-19", intervisterà Francesca Berardi, socia di San Leo Albergo Diffuso, su "La riscoperta dei borghi antichi". Da segnalare anche l'intervento di Franco Boarelli, presidente del "Cammino di San Francesco" che iniste anche sul territorio leontino, su "Il turismo lento, i cammini come forma di turismo possibile".