Rimini, rissa tra balordi ubriachi finisce nel sangue: terrore in via Pascoli

| 12:11 - 17 Maggio 2020

Sopralluogo mattutino dei Carabinieri in via Pascoli.

Intorno alla 23.30 di ieri (sabato 16 maggio) è scoppiata una rissa in via Pascoli a Rimini. Alcuni balordi ubriachi si sono affrontati nei pressi del sottopassaggio pedonale e, secondo alcune testimonianze di residenti, sono volate anche delle coltellate. All'arrivo dei Carabinieri, i partecipanti alla rissa si erano già dileguati, tranne un cittadino straniero, che presentava delle escoriazioni. In mattinata i Carabinieri hanno proseguito gli accertamenti, sentendo i residenti e i commercianti della zona.



E proprio i residenti esprimono la propria preoccupazione per le condizioni di via Pascoli, chiedendo al Questore e alle forze dell'ordine di presidiare maggioramente l'area. "C'erano scarpe insanguinate, vomito sui marciapiedi, sangue. Una brutta scena per tutti coloro che passeggiavano sul marciapiede", fanno sapere.