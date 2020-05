A Coriano tutto pronto per la riapertura dei mercati ambulanti

Attualità

Coriano

| 11:34 - 17 Maggio 2020

Il vicesindaco Gianluca Ugolini.

Nella mattinata di sabato (16 maggio) l'amministrazione comunale ha incontrato gli esercenti del mercato rionale di Coriano. "In un clima di cordialità e di entusiasmo si sono stabilite le regole per la riapertura dei nostri mercati che si svolgono nelle giornate di lunedì a Coriano, giovedì ad Ospedaletto e sabato a Cerasolo", spiega l'amministrazione comunale in una nota. "La voglia di ripartire verso la normalità è tanta nonostante tutto e le difficoltà operative", aggiunge il vicesindaco, Gianluca Ugolini.