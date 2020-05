Coronavirus Pesaro: crescita lenta nuovi contagi. Quattro i casi, un decesso

Attualità

| 07:53 - 17 Maggio 2020

In Provincia di Pesaro Urbino 4 nuovi casi di positività al nuovo coronavirus.

Crescono lentamente i contagi da Sars-Cov-2 nelle Marche, a fronte di un aumento di tamponi effettuati. In tutta la Regione sono 23 i casi, su 991 tamponi; quattro in Provincia di Pesaro Urbino, a conferma del trend decrescente. In ospedale a Pesaro c'è solo un ricoverato in terapia intensiva, su 18. In tutte le Marche le persone ricoverate in ospedale sono 171, mentre in isolamento domiciliare i contagiati sono 2486, per un totale di 2657 casi attivi. Percentualmente: 0,68% di ricoverati in terapia intensiva, 5,76% di ricoverati negli altri reparti in ospedale, 93,56% in isolamento domiciliare.

Nelle Marche il totale dei deceduti è di 894: due quelli nuovi. Nel pesarese si è registrato il decesso di una 84enne di Piandimeleto con patologie pregresse.