Rimini: 62enne aggredito da un balordo ubriaco. Il suo cane preso a calci

| 16:08 - 16 Maggio 2020

Auto della Squadra Volante della Polizia di Rimini.

Momenti di concitazione alle 22 di ieri (venerdì 15 maggio) al parco Fiabilandia, luogo in cui era stato segnalato un individuo che, brandendo una bottiglia di birra, minacciava i passanti, inveendo contro di loro. Si trattava di un 25enne rumeno, ubriaco, che è stato colto sul fatto dalla Polizia dopo aver aggredito un 62enne di Rimini, a passeggio con il proprio cane. Il malcapitato ha raccontato agli agenti di essere stati preso a schiaffi e calci e stessa sorte era capitata al suo cane. Il 25enne è stato denunciato e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e per l'inosservanza delle norme finalizzate al contrasto della diffusione dei contagi da nuovo coronavirus.