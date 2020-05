Altri 104 pacchi alimentari consegnati alle famiglie riminesi in difficoltà

Attualità

Rimini

| 15:11 - 16 Maggio 2020

Protezione civile di Rimini impegnata nella consegna dei pacchi alimentari.

Sempre al lavoro la protezione civile riminese per l'aiuto alle famiglie temporaneamente in difficoltà. Sono stati consegnati questa settimana altri 104 pacchi alle famiglie seguite dalla protezione civile del Comune di Rimini grazie ai beni raccolti nella colletta alimentare di sabato scorso. Pacchi con tante cose, pasta, riso, olio, tonno, legumi, farina, zucchero, dolci per colazione, latte, uova di cioccolato, passata di pomodoro, verdure fresche, prodotti per igiene personale e, nel caso di famiglie con bambini piccoli, prodotti per lattanti.



I pacchi sono stati confezionati e consegnati grazie al grande supporto della rete di volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di cui fanno attivamente parte anche CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Comitato Croce Rossa Italiana sezione di Rimini, UCS Romagna, Associazioni Giacche Verdi Rimini ODV, VAB Vigilanza Antincendio Boschiva, Istituto per la Famiglia Rimini, Explora Campus.



Assieme alla generosità delle persone quella delle aziende e cooperative del territorio che continuano ad alimentare con i propri prodotti la filiera della raccolta.