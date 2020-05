Mercoledì 20 maggio il caso Pantani in diretta social

Sport

Cesenatico

13:22 - 16 Maggio 2020

Marco Pantani impegnato in una tappa del Giro d'Italia.

In questi giorni di maggio si sarebbe svolto il 103° Giro d’Italia che avrebbe toccato i luoghi cari a Marco Pantani, per ricordare e celebrare il campione romagnolo a cinquant’anni dalla sua nascita. Il Pirata ha conquistato un posto d'onore nella storia dello sport e tra il pubblico, non solo quello degli appassionati di ciclismo. In attesa del Giro, posticipato a ottobre, mercoledì prossimo alle ore 19 andrà in scena uno speciale in diretta sui profili Facebook e Youtube della Granfondo via del Sale e del Fantini Club in cui si parlerà di Marco Pantani: l’uomo, il campione e il mito. Il padrone di casa Claudio Fantini e Stefano Bertolotti presenteranno, assieme al regista Domenico Ciolfi, il nuovo film “Il caso Pantani”, in arrivo nel 2020: un film inchiesta che racconta gli ultimi anni di vita del campione e svela nuove verità sulla sua morte rendendogli finalmente giustizia. In collegamento sarà presente Francesco Pannofino, uno dei protagonisti del film, l'amico Moreno Lotti "Jumbo" e i suoi fidati gregari Marco Velo e Roberto Conti. Insieme ai giornalisti Francesco Ceniti

(Gazzetta dello Sport), Beppe Conti (Rai Sport) e Davide Cassani (Ct Nazionale Ciclismo) si ricorderanno le gesta ma anche gli aneddoti più divertenti della carriera del campione romagnolo.