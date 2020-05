A Misano Adriatico il 19 maggio riparte il mercato in forma "integrale"

Attualità

Misano Adriatico

| 13:04 - 16 Maggio 2020

Mercato di Misano Adriatico.

Si riparte, con prudenza. La prossima settimana rappresenta il ritorno all’attività di numerose attività commerciali, con regole precise a cui aggiungere buon senso e anche un po’ di pazienza.

Dopo la riapertura coi prodotti alimentari del 5 maggio scorso, da martedì 19 maggio tornerà in piena attività il mercato settimanale nella sua collocazione estiva in via Verdi a Misano Adriatico.



Gli accessi saranno presidiati e contingentati per evitare assembramenti, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari della Croce Adriatica. Saranno a disposizione guanti usa e getta a quanti dovessero esserne sprovvisti. L’utilizzo della mascherina è naturalmente obbligatorio. E’ stato disposto anche l’ampliamento delle corsie di passaggio con l’arretramento dei banchi, sempre allo scopo di limitare gli assembramenti. Ogni ambulante metterà a disposizione gel igienizzante.



Al mercato di Misano proseguirà la sperimentazione di un'app messa a punto in collaborazione con il corpo intercomunale di Polizia Locale che conta gli ingressi e trasmette i dati in tempo reale, così da monitorare le presenze nell’area controllata.