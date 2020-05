Coronavirus: protocolli riapertura accolgono misure della Regione, il plauso del sindaco di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:44 - 16 Maggio 2020

Andrea Gnassi.

Esprime soddisfazione il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, relativamente ai protocolli per la riapertura delle attività, lunedì 18 maggio, che diversamente dalle ipotesi ventilate da Inail e Istituto Superiore della Sanità, accolgono molte delle misure indicate dalla regione Emilia Romagna. «I protocolli della nostra regione hanno fatto scuola - evidenzia Gnassi - e Rimini in questa non certo semplice fase di concertazione ha fatto sentire forte la sua voce, dando un contributo fattivo e decisivo affinché gli operatori fossero messi nelle condizioni idonee per lavorare». Il primo cittadino ricorda che con i protocolli di Inail e Iss l'economia turistica rischiava di andare a tappeto: «Da un lato si diceva di voler aprire e ripartire, dall'altra si proponevano documenti che l'avrebbero reso impossibile». Gnassi avverte però la cittadinanza: «Dal 18 maggio non si apre la fase del "liberi tutti": non dimentichiamo che siamo ancora in fase di emergenza e le sofferenze che abbiamo vissuto sono lì a ricordarcelo». Si riparte verso una quasi normalità, ma serve cautela e rispetto delle regole.