Dal Miur 1,2 milioni di euro per costruire la scuola del futuro di via Catullo a Riccione

| 12:23 - 16 Maggio 2020

Un rendering di come sarà la nuova scuola di Catullo a Riccione.

Il Ministero della pubblica istruzione e dell’Università (Miur) finanzierà con 1 milione 200 mila euro la realizzazione della nuova scuola all'avanguardia di via Catullo a Riccione, quasi un quarto dell'importo complessivo pari a circa 4 milioni 300 mila euro.



Con questo nuovo edificio la scuola avrà rinnovato tutte le strutture dedicate alla formazione dei bambini delle scuole primarie di primo e secondo grado. Il Comune di Riccione già da quattro anni ha intrapreso un’opera di riqualificazione di tutte le strutture, in largo anticipo anche rispetto all’agenda del Governo e della Regione Emilia Romagna. Si sta lavorando quindi per trovare con il Miur la giusta soluzione per inserire il finanziamento per la scuola di via Catullo anche nell’ambito di una procedura dei codici dei contratti innovativa e molto utile per i Comuni, come il leasing finanziario.