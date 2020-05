Salta il San Marino Junior Open in programma a fine luglio

Sport

16 Maggio 2020

Uno scatto del San Marino Junior Open.

In seguito alla decisione assunta dalla Federazione Internazionale Tennis (ITF), che ha prolungato fino al 31 luglio lo stop di tutti i tornei internazionali, il San Marino Junior Open quest’anno non si disputerà. Il torneo ITF Under 18, che dal 2013 richiama sul Titano le migliori promesse del panorama internazionale (la prima edizione vide trionfare Stefanos Tsitsipas, attualmente numero 6 del ranking Atp), si sarebbe dovuto disputare sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo dal 28 luglio al primo agosto.



La cancellazione del San Marino Junior Open segue la decisione di posticipare al prossimo anno l’atteso ritorno del Challenger Atp, che quest’anno non avrebbe trovato le condizioni per una ripresa ai livelli a cui in passato aveva abituato.



In attesa di nuove disposizioni in merito ai calendari internazionali, resta per il momento confermata la San Marino Junior Cup, torneo del circuito Tennis Europe riservato alle categorie Under 14 e Under 16, in programma sul Titano dal 17 al 23 agosto.