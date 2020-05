Il 20 maggio riaprono gli uffici amministrativi della questura a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:18 - 16 Maggio 2020

L'ingresso della questura di Rimini in centro storico.

Riaprono mercoledì 20 maggio gli uffici amministrativi della Questura di Rimini, con nuove modalità organizzative dettate dall'emergenza sanitaria in corso.



L’accesso all'ufficio immigrazione è consentito esclusivamente per il ritiro dei permessi di soggiorno in consegna: gli interessati riceveranno un messaggio con la data e l’orario di presentazione. Per i permessi di soggiorno cartacei verrà inviata una comunicazione telefonica all’interessato con data ed orario di ritiro. Anche la sezione Asilo Politico aprirà per il ritiro del permesso di soggiorno cartaceo e sarà operativa previa contatto telefonico.



L'ufficio passaporti aprirà invece giovedì 21 maggio fino al primo giugno, con accesso consentito soltanto per la consegna dei passaporti già pronti, suddivisi in ordine alfabetico in giorni e orari precisi. I passaporti dei residenti fuori dal comune di Rimini dovranno essere ritirati presso i comandi dei carabinieri competenti per territorio.

Le istanze di rilascio di nuovo passaporto potranno essere presentate a partire dal 3 giugno, data stabilita per la riapertura dei confini nazionali.



L’accesso all'ufficio armi è consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico, come quello all'ufficio licenze e attività di controllo. L’accesso agli uffici aperti al pubblico sarà consentito solo alle persone munite di mascherina protettiva.