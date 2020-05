Coronavirus Rimini: il 15% degli attuali positivi in ospedale, il 71% è in Riviera

Attualità

Rimini

| 09:51 - 16 Maggio 2020

Alcuni dati sull'epidemia di Sars-CoV-2.

Alle 8 di venerdì (15 maggio) erano 48 le persone ricoverate in ospedale a Rimini affette da Sars-CoV-2, tra terapia intensiva, reparto infettivi e degenze di isolamento. Su 318 attuali positivi, si tratta di una corposa percentuale: il 15%, un dato comunque in linea con quello regionale (14,6%). Diverso è il caso della Repubblica di San Marino. Gli attuali positivi sono superiori alla Provincia di Rimini: 422, cento unità in più. Ma in ospedale ci sono lo 0,95% degli attuali positivi, un dato molto al ribasso. Evidentemente a San Marino c'è stato uno screening maggiore su asintomatici e persone con pochi sintomi. Al momento sul Titano su 100 persone una sola (1,25%) è affetta da Sars-CoV-2, mentre in Provincia di Rimini la percentuale scende allo 0,09%. Soffermandoci invece sugli attuali positivi, 226 su 318 sono nella fascia di Riviera da Rimini a Cattolica: si tratta del 71%, mentre il 29% è suddiviso nel resto della Provincia. In Alta Valmarecchia gli attuali positivi sono 14 (4,4%). La percentuale sale all'11% includendo anche la Bassa Valmarecchia. Sul fronte dei decessi, 175 su 227 sono sempre sulla fascia della Riviera da Rimini a Cattolica (77%). In Alta Valmarecchia il tasso di mortalità è dell'1,8%, percentuale che sale al 4,4% includendo la Bassa Valmarecchia.