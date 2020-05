Cronaca

Riccione

| 19:46 - 15 Maggio 2020

Foto di repertorio.

Un grosso incendio sta impiegando i Vigili del Fuoco di Rimini, nel tardo pomeriggio di venerdì sul fiume che costeggia via Veneto a Riccione. L'allarme per sterpaglie in preda alle fiamme è stato dato intorno alle 18.30. Ma poi ci si è messo di mezzo il vento, che ha esteso l'incendio a ridosso di Sant'Andrea in Besamigo. Per questo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero "Drago". Sul posto due squadre, fiamme alte e un'impressionante nuvola di fumo.