Playlist Caritas da cantare sotto la doccia, iniziativa va in tv da Amici

Attualità

Rimini

| 16:40 - 15 Maggio 2020

Logo dell'iniziativa.

Chi frequenta la Caritas di Rimini ha ora una playlist da cantare sotto la doccia con brani di artisti emergenti riminesi, autori italiani e pure con un contributo inviato da Cristina D'Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati. Con trenta canzoni arrivate in due settimane, infatti, "Cantando sotto la doccia", l'idea lanciata dalla sede di Rimini per rallegrare i suoi ospiti, e' diventata una realta'. Con canzoni che parlano d'amore, di solidarieta', di futuro e che esplorano generi musicali differenti. Passando di bocca in bocca, l'iniziativa ora approda anche in tv: stasera la Caritas riminese sara' ospite di "Amici", condotto da Maria De Filippi, durante il quale ricevera' un dono. Un'azienda di San marino, Marlu' Gioielli, regalera' alla Caritas 100 porta dispenser (colonnine da tavolo), ognuno con flacone da 500 ml e 500 litri di gel in taniche per ricariche e 33 piantane da terra dove si possono montare i dispenser. Intanto, la raccolta di brani va avanti, per diventare un cd che Caritas potrebbe produrre e vendere per re-investire il ricavato a favore dei poveri. "Cantando sotto la doccia", spiega il direttore Caritas diocesana, Mario Galasso, e' anche un modo "per coinvolgere non solo musicisti di professione, ma anche esordienti, giovani, appassionati del riminese a cui offrire un palcoscenico diverso da quello abituale". Il buon esempio e' partito da Erica Boschiero, cantautrice e madrina dell'iniziativa, che ha coinvolto amici e artisti. Tra i tanti, ha risposto anche Cristina D'Avena, inviando "Noi vorremmo", una canzone che parla di speranza, di pace e di solidarieta'. Per partecipare basta inviare un file audio a: Caritas@caritas.Rimini.it