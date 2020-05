Coronavirus Rimini 15 maggio, solo 4 nuovi casi e zero decessi

Attualità

Rimini

| 17:29 - 15 Maggio 2020

Bollettino sui contagi da Coronavirus a Rimini (15 maggio).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Nel riminese, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati decessi a causa del nuovo Coronavirus. Inoltre rimangono contenuti i nuovi casi di positività: 4, anche se uno dei nuovi pazienti è stato portato in ospedale. Da inizio epidemia, in Provincia di Rimini, sono stati 2087 i casi: 1989 residenti in Provincia di Rimini e 98 cittadini residenti fuori Provincia. Ai 1989 vanno aggiunti altri 17 persone con residenza nel riminese, ma diagnosticati fuori dal nostro territorio. Le città interessate dai nuovi casi sono Bellaria Igea Marina (+2) Santarcangelo di Romagna (+1) e San Giovanni in Marignano (+1). Nelle ultime 24 ore ci sono state 21 guarigioni.



Gli attuali positivi (318)



Rimini 139

Cattolica 49

Riccione 30

Santarcangelo 15

San Giovanni in Marignano 12

Bellaria igea Marina 11

Misano Adriatico 8

Morciano di Romagna 8

Coriano 7

Montescudo Monte Colombo 6

Novafeltria 6

Saludecio 5

Verucchio 4

San Leo 4

San Clemente 3

Mondaino 2

Montefiore Conca 2

Pennabilli 2

Poggio Torriana 2

Maiolo 1

Talamello 1

Gemmano 1



Decessi (totale 227)



Rimini 93

Riccione 34

Cattolica 33

Misano Adriatico 15

San Giovanni in Marignano 14

Altre città: Coriano (7), San Clemente (5), Morciano, Bellaria Igea Marina, Saludecio (4), Novafeltria e Santarcangelo (3), Montescudo Monte Colombo, Verucchio (2), Pennabilli, Mondaino, Montegridolfo e Poggio Torriana (1).



Casi da inizio epidemia (2006**)



Rimini 775

Cattolica 264

Riccione 251

Misano 125

San Giovanni in Marignano 135

Santarcangelo 70

San Clemente 38

Montescudo Monte Colombo 40

Morciano 44

Coriano 79

Novafeltria 32

Bellaria Igea Marina 47

Saludecio 22

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 11

San Leo 8

Montefiore Conca 9

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 3

Sant'Agata Feltria 1



**Il numero è maggiorato rispetto ai 1989, in quanto comprende anche cittadini residenti in Provincia diagnosticati fuori Provincia