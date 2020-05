L'importanza delle competenze digitali all'interno del CV

Attualità

Competenze digitali e lavoro.

Le competenze digitali sono diventate sempre più determinanti in tutti gli ambiti lavorativi, compresi quelli che, fino a qualche tempo fa, non prevedevano particolari skill da questo punto di vista. La tecnologia però ha fatto passi da gigante ed è presente ormai in qualsiasi settore: sono poche le aziende che possono fare a meno del marketing online, di un sito web, di profili social o anche semplicemente dei mezzi informatici di ultima generazione. Ecco che allora anche all’interno del curriculum le competenze digitali sono diventate fondamentali e se non si possiedono molte strade nel mondo del lavoro rimangono chiuse.



Ormai basta leggere un qualsiasi annuncio di lavoro per capire quanto le competenze digitali siano diventate necessarie. Gli ambiti occupazionali in cui sono richieste le digital skill sono svariati e anche per diventare segretaria di un medico di base bisogna essere in possesso di conoscenze sulla comunicazione digitale. Non a caso,Di questi tempi bisogna essere consapevoli che non si può sperare di avere accesso al mondo del lavoro senza saper utilizzare i social network o i mezzi informatici. Dalla segretaria alla commessa, dallo chef all’impiegato,e possederle significa avere più possibilità di trovare un impiego.



Quali sono le digital skill più richieste

Le competenze digitali da inserire nel curriculum possono essere diverse, ma ce ne sono alcune che senza dubbio risultano più importanti di altre e possederle significa avere una marcia in più. Vediamo quali sono queste skill.



Ricerca ed elaborazione di informazioni online

Una delle competenze che possiamo considerare fondamentali e di base è lama non solo. Bisogna anche essere in grado di distinguere le fonti attendibili e di utilizzare i filtri ed i FEED. Questa è una competenza che si apprende con una certa semplicità e che può rivelarsi determinante in tantissimi contesti lavorativi.



Creazione di contenuti digitali

Altrettanto richiesta in molteplici settori lavorativi è ladella suite Microsoft Office. Parliamo della creazione di documenti in Word ma anche dell’utilizzo di Excel, che ormai sono considerate competenze di base.



Comunicazione digitale

Assolutamente importante al giorno d’oggi è la capacità di utilizzare i mezzi di comunicazione digitale: dalle e-mail alla messaggistica istantanea alla chat. Chi non padroneggia nemmeno la posta elettronica rischia di essere tagliato fuori dal mondo del lavoro, perché questa è una skill di base sempre richiesta. Come abbiamo accennato però, anche la comunicazione mediante Whatsapp, chat e via dicendo è sempre più importante nei più svariati ambiti lavorativi. La gestione dei clienti avviene secondo modalità nuove rispetto al passato ed è necessario adeguarsi a tali cambiamenti.



Utilizzo dei dispositivi digitali

Ormai i dispositivi digitali sono entrati in tutte le aziende ed è quindi fondamentale saperli utilizzare al meglio, perché sono risorse in continua evoluzione. Dai moderni smartphone alle stampanti laser portatili, occorre avere un minimo di dimestichezza nell’uso degli strumenti di ultima generazione.