Riaprono al pubblico gli uffici di Sgr con orari limitati

Attualità

Rimini

| 15:52 - 15 Maggio 2020

Sede di Sgr Servizi Rimini.

Con cautela, si riparte. Gli uffici al pubblico del Gruppo SGR riapriranno nella sede di Rimini da lunedì 18 maggio, con orari limitati dalle 8.00 alle 13.00. Quelli delle sedi esterne, in base a giorni e orari previsti prima del lockdown, apriranno solo la mattina.



In caso di necessità, qualora non fosse possibile risolvere tramite il call center, si potrà accedere agli uffici se provvisti di mascherina e dopo aver utilizzato l’igienizzante per le mani disponibile ai dispencer all’ingresso. L’accesso sarà disciplinato per evitare assembramenti e garantendo le distanze fisiche previste dalle normative.



In queste giornate di chiusura, la quasi totalità delle richieste (98%) è stata evasa attraverso il call center e i servizi dello sportello online. Al numero verde 800.900.147 i tempi di attesa sono stati monitorati e sono stati in media di dieci secondi, per un totale di oltre 21.000 chiamate in due mesi.