Calci e pugni all'arrivo della Polizia: avevano rubato uno zainetto con 137 euro

| 15:49 - 15 Maggio 2020

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Ieri pomeriggio (giovedì 14 maggio) si sono registrati momenti di concitazione nell'area antistante il supermercato Coop di via XXIII Settembre a Rimini. Un 37enne magrebino ha denunciato il furto di uno zainetto che conteneva documenti, effetti personali e 130 euro. La Polizia, intervenuta, sul posto, è partita alla ricerca dei due responasbili, un ragazzo e una ragazza, individuati nella vicina via Tonale. I due, una 20enne e un 30enne pregiudicati, avevano con loro la refurtiva. Il 30enne, alla vista degli agenti, ha reagito aggredendoli con calci e pugni, finendo così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per entrambi è scattata denuncia per furto aggravato in concorso.