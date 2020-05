Rimini: torna noleggio di monopattini. Potranno essere utilizzati anche su strade urbane

Attualità

| 14:51 - 15 Maggio 2020

Con l' avvicinarsi della stagione turistica ripartono dal 1 giugno anche i servizi di sharing dei monopattini elettrici di "Lime" e "Bird" nel comune di Rimini. I servizi erano stati temporaneamente sospesi durante il lockdown a seguito delle misure restrittive in atto.

"Il servizio che sarà nuovamente disponibile, come prima per residenti e turisti, contribuirà a comporre il quadro delle azioni relative alla mobilità di emergenza che l'amministrazione comunale sta portando avanti, come stanno facendo anche tanti altri comuni italiani, nell'ottica di accompagnare la ripartenza", si legge in una nota dell'amministrazione comunale di Rimini. L'amministrazione sta lavorando per ampliare l'area di erogazione del servizio, tenendo conto che da quest'anno, con modifiche normative apportate dal legislatore nazionale, i monopattini elettrici possono circolare sulle strade urbane con limite di 50/km/h e, pertanto, il loro uso non è più ristretto alle infrastrutture ciclabili e alle zone 30, come precedentemente stabilito dal Decreto Toninelli che ne aveva introdotta la sperimentazione e consentito l'avvio del servizio a Rimini la scorsa estate.