Pedalata in solitaria sul tracciato della Ride Riccione, con un fine benefico

Sport

Riccione

| 13:44 - 15 Maggio 2020

Immagine promozionale della Ride Riccione.

Formula Bici, l’Associazione che racchiude tutti i più importanti eventi ciclomatoriali italiani, lancia “Formula Bici RideYourDream” un'iniziativa che permetterà a tutti gli appassionati di poter diventare quest’anno “finisher” delle gare del calendario Formula Bici 2020, attraverso una raccolta fondi a favore della Protezione Civile.



Formula Bici in questi anni è diventato il punto di riferimento per tutti i cicloamatori italiani, rappresentando i più significativi eventi nazionali di granfondo, mountain bike, gare a tappe, randonnée e ciclostoriche e lavorando per sviluppare al meglio il mondo degli eventi in tutte le sue diverse declinazioni (sicurezza, accoglienza rispetto dell’ambiente…).



In una stagione così difficile per tutti anche il movimento ciclistico amatoriale ne ha ovviamente sofferto, con la cancellazione di quasi tutte le gare del 2020, eccetto alcune rimandate all’autunno. Formula Bici ha pensato di dare un segnale positivo, lanciando un’iniziativa per raccogliere fondi ma anche per dare motivazioni a tutti i cicloamatori: nasce così Formula Bici RideYourDream che vuole permettere a tutti gli appassionati di poter diventare “Finisher” degli eventi di Formula Bici, versando un contributo di 10 € interamente devoluto alla Protezione Civile Italiana.



Ma come funziona Formula Bici RideYourDream? Si tratta semplicemente di iscriversi nell’area RideYourDream del sito ridericcione.com poi completare, su un percorso a propria scelta, entro il 31 dicembre di quest’anno, una qualsiasi delle differenti prove parte del calendario di Formula Bici 2020 (elencate nella pagina del sito) selezionando l’evento in base alla distanza che si vuole percorrere o all’altimetria totale. Si possono così portare a compimento su strade a propria scelta i più prestigiosi eventi amatoriali del ciclismo italiano, spaziando dai 52 ai 209 km e dai 400 ai 4.900 metri di dislivello.



Il regolamento quindi è molto semplice: si può pedalare dove si vuole e il giorno che si vuole rispettando solamente la distanza totale dell’evento, con un margine del 10%, e l’altimetria totale, con un margine del 5%. Terminata la propria prova si inviano i dati registrati con il proprio GPS e si riceve un diploma personalizzato di “Finisher” dell’evento che si è scelto di affrontare.



Nasce in contemporanea quindi il percorso permanente Ride Riccione che porterà ad amatori e turisti di scoprire il nostro magnifico territorio per 150km nelle colline della Romagna. Tracciato che rimarrà disponibile e definitivo scaricabile dal sito ridericcione.com. Questo l'invizio del progetto circuito unico permanente.



"In un momento così difficile per tutti con questa iniziativa vogliamo dare un segnale positivo e far tornare agli appassionati di bicicletta la voglia di allenarsi e di aver un obiettivo per farlo - sostiene il Presidente di Formula Bici Roberto Sgalla - e sono sicuro che RideYourDream possa dare stimoli ai cicloamatori così “depressi” in un anno praticamente senza eventi, e spingerli a rincorrere i propri sogni e a pedalare con entusiasmo per tutta la stagione, raggiungendo l’obiettivo di concludere magari una Nove Colli o una Maratona dles Dolomites o un’altra delle molte gare parte di Formula Bici. E abbiamo voluto che tutto avvenisse anche con un gesto di solidarietà ed è per questo che l’intero ricavato dell’iniziativa verrà devoluto alla Protezione Civile Italiana”.



Tutti i partecipanti a Formula Bici RideYourDream riceveranno inoltre una assicurazione gratuita per il giorno nel quale vorranno cimentarsi nella loro prova e due mesi di utilizzo gratuito dell’App Bike Personal Coach, entrambi offerti da Bikevo, partner ufficiale di Formula Bici.