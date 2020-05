San Marino. blitz antidroga: sequestrati francobolli di Lsd, Metadone e Ketamina

Cronaca

Repubblica San Marino

| 13:35 - 15 Maggio 2020

Pattuglia della Gendarmeria (foto di repertorio).

Il Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria, impegnato da sempre anche nella lotta allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, due sere fa (13 maggio) ha portato a termine un'operazione antidroga con il sequestro di 30 grammi di Hashish, 6 grammi di Ketamina, 8 Francobolli di LSD, 2 Flaconi di Metadone da 20 ml ed 1 grammo di Marijuana. Due cittadini sono stati denunciati, un terzo arrestato per per introduzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono coordinate dal Commissario della Legge Simon Luca Morsiani.

"Nonostante il periodo critico a causa dell’emergenza sanitaria, si è comunque riusciti nel portare a termine questo risultato positivo che ci fa comprendere dell’importanza di essere sempre presenti nel combattere questo fenomeno", si legge in una nota della Gendarmeria.