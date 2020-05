Terzo Intervallo con Rimini Classica per parlare di musica

| 12:50 - 15 Maggio 2020

Proseguono gli appuntamenti in diretta streaming di Intervallo, la tavola rotonda virtuale organizzata da Rimini Classica e giunta alla terza puntata. Lunedì 18 maggio alle 20.30 nella pagina Facebook si parlerà nuovamente di musica, di possibili vie di uscita e di ripartenza per il settore dello Spettacolo dopo il lungo lock down e di programmazione a medio termine. Gli ospiti della chiacchierata saranno questa volta quattro dirigenti ed organizzatori del settore, abituati a lavorare dietro le quinte, che sapranno dare sicuramente una visione più precisa di quello che si potrà o non si potrà fare.



Moderati dal direttore di Rimini Classica Aldo Maria Zangheri, i protagonisti saranno:

Laura Fontana, Dirigente dell'ufficio cultura-attività teatrali del Comune di Rimini e coordinatrice del Teatro Galli di Rimini; Gianluigi Giacomoni, Responsabile dei settori Ricerca, sviluppo e promozione culturale e Toscanini Next, della Fondazione Arturo Toscanini di Parma; Matteo Salerno, Presidente dell'Ensemble Mariani di Ravenna, direttore di 3 scuole musicali romagnole e ideatore ed organizzatore di numerose rassegne

Saul Salucci, Presidente dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro e direttore artistico di svariate manifestazioni e rassegne musicali. Anche questa volta sarà possibile per il pubblico collegato in diretta intervenire con domande e commenti. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi ala pagina Facebook Rimini Classica.