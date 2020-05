Misure anticrisi di Verucchio piacciono a Confcommercio: "Il sindaco ha ascoltato il territorio"

Attualità

Verucchio

| 12:42 - 15 Maggio 2020

Giovanna Giusto e il Municipio di Verucchio.

I provvedimenti "anti-crisi" attivati dall'amministrazione comunale di Verucchio incontrano il plauso di Confcommercio, che per voce del referente delegazione Santarcangelo-Valmarecchia, Giovanna Giusto, esprime la soddisfazione per le misure: "Sono bastati due incontri in videoconferenza tra noi rappresentanti di categoria e l’amministrazione locale per arrivare all’obiettivo. Un obiettivo concreto, chiaro e attuabile, con sostegni a fondo perduto tra cui 30.000 euro per le imprese danneggiate dalla chiusura forzata e l’approvazione progetto Open Space che consentirà alle attività di avere a disposizione per quest’anno tavoli esterni senza dover pagare la tassa sul suolo pubblico". La Giusto rileva l'efficace sinergia tra pubblico e privato: "Snella, senza ostacoli, che aiuta le piccole imprese del territorio e andrebbe presa sempre come esempio". All'amministrazione comunale l'elogio di Confcommercio per aver "ascoltato, analizzato e dato seguito alle istanze che abbiamo portato al loro tavolo dimostrando, in particolare nella persona del sindaco Stefania Sabba, massima attenzione per il tessuto economico del territorio".