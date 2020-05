Bellaria: suolo pubblico concesso agli operatori, procedura online e rapida

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:32 - 15 Maggio 2020

Foto Alessia Bocchini.

L'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha proceduto alla pubblicazione della modulistica legata alla concessione di suolo pubblico, in ottica di rispetto delle misure anti contagio.



Il provvedimento è rivolto a pubblici esercizi (bar e ristoranti), attività artigianali, esercizi di commercio al dettaglio e attività ricettive, a cui si chiede di presentare al Comune la propria manifestazione di interesse compilando e inviando il modulo disponibile sul sito internet istituzionale. Modalità che l’amministrazione ha inteso rendere il più semplice possibile, in ottica di sburocratizzazione: non sono quindi necessarie né la posta elettronica certificata, né la sottoscrizione, ma è sufficiente, appunto, la presentazione del file precompilato.



L’obiettivo è quello di agevolare un’estensione delle superfici pubbliche occupate, al fine di assicurare il rispetto del distanziamento sociale; il tutto senza esulare dalle norme nazionali, del codice della strada, dei regolamenti di polizia urbana e di occupazione di suolo pubblico vigenti, in particolare per le aree di arredo urbano come l'Isola dei Platani.



Canoni e prescrizioni saranno definiti e comunicati dall’amministrazione comunale una volta che l’istruttoria sarà completata. Per informazione, è possibile rivolgersi all'Ufficio occupazione suolo pubblico: 0541.343739 - p.gaggioni@comune.bellaria-igea-marina.rn.it.