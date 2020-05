Come cercare lavoro stagionale? I Centri per l'impiego lo spiegano con alcuni video tutorial

Attualità

15 Maggio 2020

La scheda di apertura del primo video tutorial (fermo immagine da Youtube).

La stagione turistica partirà a breve e per i Centri per l’impiego di Rimini e di Riccione questo vuole essere un augurio, se non una certezza, per i numerosi imprenditori e lavoratori del nostro territorio e di altre zone operanti nel settore.



In questa prospettiva, chi desidera trovare un lavoro per l’estate può consultare le offerte e inserire il curriculum nella banca dati dedicata al lavoro turistico alberghiero, di portata regionale, attiva da diversi anni sui siti dei Centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna. Il servizio, pubblico e gratuito, copre tutte le località della riviera romagnola: Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, Bellaria-Igea Marina, Savignano, San Mauro, Gatteo, Cesenatico, Cervia-Milano Marittima, Lidi Ravennati, Lidi Ferraresi.



In questo momento di parziale apertura degli uffici, i Centri per l’impiego hanno ideato una serie di video tutorial che rispondono al nome del canale Youtube ARL Emilia-Romagna che possano aiutare i lavoratori nella ricerca e nella candidatura: modalità decisamente innovativa, per degli uffici pubblici, per essere vicini ai propri utenti.



Al momento sono presenti quattro video che spiegano come registrarsi al portale, inserire il curriculum ed eventuali candidature, consultare le offerte attive ed effettuare il rinnovo dei 15 giorni.



Per qualsiasi ulteriore informazione si può consultare il sito dell'agenzia di Rimini.