Strada, mtb, gravel e city: muscolari ed elettriche. Bonus bici

08:31 - 15 Maggio 2020

Gravel Canyon.

Nel Decreto Rilancio presentato mercoledì sera dal Consiglio dei ministri e che entrerà in vigore a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (prevista per lunedì 18 maggio) è contemplato un bonus per l’acquisto di una bici. Bonus che però non è per tutti: potranno accedervi infatti i maggiorenni residenti in Comuni al di sopra dei 50 mila abitanti.



In particolare è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.



Tale "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. "Per gli anni 2021 e seguenti, il programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti.