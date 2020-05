Coronavirus 14 maggio: a Pesaro e provincia 8 nuovi contagi e 3 morti

Attualità

Pesaro

| 22:15 - 14 Maggio 2020

Stando a quanto reso noto dal Gores Marche, sono 8 i nuovi casi positivi al Coronavirus tra Pesaro e provincia rispetto al dato di ieri. Come ogni giorno, continua ad aggiornarsi purtroppo anche il numero dei decessi, salito a 517. Tre le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Si tratta di tre uomini: un 67enne di Sant'Angelo in Vado che era ricoverato all'ospedale di Camerino e di un 64enne di Pesaro e un 81enne di Cagli. Solo una persona è ricoverata in terapia intensiva a Pesaro Marche Nord. Le persone ricoverate in aree semi intensive sono 26. I casi-contatti in isolamento domiciliare scendono a 3.216.