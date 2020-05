Meteo: weekend con prevalenza di nuvole, qualche piovasco sabato

Attualità

Rimini

| 21:23 - 14 Maggio 2020

Previsioni week-end a Rimini e provincia

Emissione del 14/05/2020 ore 20:00



Venerdì 15 Maggio



Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino, sereno o velato nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti su costa e pianura, isolati piovaschi sui rilievi più alti della Valmarecchia.

Temperature: minime comprese tra +13° e +16°, massime comprese tra +20° e +26°.

Venti: moderati di Garbino da Sud-Ovest, con forti raffiche nell’interno.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 16 Maggio



Stato del cielo: molto nuvoloso per tutto l’arco della giornata, con nubi più compatte nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti al mattino. Piovaschi in risalita da sud nel corso del pomeriggio, con accumuli scarsi o nulli. Serata stabile.

Temperature: minime comprese tra +10° e +14°, massime comprese tra +18° e +21°.

Venti: deboli-moderati da Est/Nord-Est.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 17 Maggio



Stato del cielo: molto nuvoloso in Appennino, poco nuvoloso o velato su collina, pianura e costa, con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +11° e +15°, massime comprese tra +20° e +22°.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: l’inizio della nuova settimana sarà all’insegna di nuvolosità compatta, con condizioni meteo in graduale peggioramento. Fra Lunedì 18 e Mercoledì 20 Maggio si attende infatti l’arrivo di una perturbazione atlantica con piogge possibilmente anche sul riminese.



