Spari a San Giuliano: Polizia ferma spacciatore in fuga

Cronaca

Rimini

| 17:53 - 14 Maggio 2020

Auto Polizia.

Domenica scorsa (10 maggio) la Polizia di Rimini ha arrestato un 25enne ucraino, residente a Rimini, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Già finito da tempo nel mirino della Questura e della Sezione Antidroga, domenica è stato visto mentre usciva dal portone di un condominio di San Giuliano, con un trolley. Gli agenti sono usciti allo scoperto per gli accertamenti di rito, ma il 25enne ha cercato la fuga, arrendendosi solamente quando un poliziotto ha sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio. Nel trolley portava 10,68 grammi di hashish, un bilancino, una bilancia digitale di precisione, numerosi sacchetti di cellophane per alimenti e una macchina sottovuoto portatile. La successiva perquisizione effettuata presso il suo domicilio ha consentito di rinvenire e sequestrare 2600 euro in contanti ed un telecomando di apertura di un cancello. Questo telecomando ha permesso l'accesso a un garage, all'interno del quale erano custoditi 94 grammi di marijuana e 28 buste ii plastica con residui dello stesso stupefacente. Dopo l'arresto, convalidato dall'autorità giudiziaria, e due notti in carcere, il 25enne si trova ora ai domiciliari.