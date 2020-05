Coronavirus 14 maggio: contagio Rimini, 4 nuovi casi e un decesso

Attualità

Rimini

| 15:58 - 14 Maggio 2020

Soccorritore.



GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Sono quattro i casi di positività al nuovo Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore sul territorio riminese, tre uomini e una donna, tutti in isolamento domiciliare. Le città interessate sono Rimini (2), Montescudo Monte Colombo (1) e Montefiore Conca (1). In totale, da inizio epidemia, i casi sono 2083. La regione Emilia Romagna ha comunicato un nuovo decesso, quello di un 72enne. Sono invece 23 le nuove guarigioni.



Casi di contagio per Comune



Rimini 775 (+2)

Cattolica 264

Riccione 251

Misano Adriatico 125

San Giovanni in Marignano 134

Santarcangelo di Romagna 69

San Clemente 38

Montescudo-Monte Colombo 40 (+1)

Morciano di Romagna 44

Coriano 79

Novafeltria 32

Bellaria Igea Marina 45

Saludecio 22

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 11

San Leo 8

Montefiore Conca 9 (+1)

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 3

Sant’Agata Feltria 1