VIDEO Travolto da un ammasso di terra, l'operaio non ce l'ha fatta

Cronaca

Cattolica

| 15:52 - 14 Maggio 2020

Il luogo dell'incidente.

Non ce l'ha fatta purtroppo l'operaio rimasto seppellito da un cumulo di terra, dopo il cedimento della massicciata della ferrovia, in via Mazzini a Cattolica. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del corpo, da parte dai vigili del fuoco. L'incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento intorno alle 12 di oggi (giovedì 14 maggio), è costato la vita a un cinquantenne originario del napoletano. Un altro operaio è rimasto sotto il cumulo di terra, ma è stato salvato e trasportato in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco, personale del 118 e i Carabinieri.