Nuovi arredi in viale Ceccarini a Riccione, dal 25 collocati i lampioni

Attualità

Montegridolfo

| 15:26 - 14 Maggio 2020

Nuovi arredi in viale Ceccarini a Riccione.

Sono iniziati oggi (giovedì 14 aprile) i lavori per la sistemazione di nuovi arredi in viale Ceccarini. Il salotto della città di Riccione si prepara all'estate con una veste nuova, con nuove sedute, sistemazione del verde e nuove aiuole. Lunedì 25 maggio invece inizierà la collocazione anche dei nuovi lampioni della ditta Antonioli srl di Riccione, che si è aggiudicata i lavori per la realizzazione del un nuovo impianto di pubblica illuminazione in viale Ceccarini, lato a mare della ferrovia. Verranno sostituiti gli attuali pali dell'illuminazione con altri 36, alti 5 metri per 10 centimetri di diametro, a forma cilindrica, in acciaio zincato, vernice colore corten. L'illuminazione sarà a led. Ogni lampione avrà 4 bracci, con lampade led rivolte verso terra con relativo risparmio energetico e di inquinamento luminoso.



"Il salotto di viale Ceccarini si prepara alla bella stagione. Anche nei maggiori viali della città stiamo procedendo alla sistemazione di tutto il verde pubblico - scrive in una nota l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Quest'anno i lavori di manutenzione e sistemazione del nuovo arredo assumono un significato ancora più importante per la stagione estiva, perché è il segnale più tangibile dell'arrivo della stagione, della ripresa delle attività e dell'apertura della città intera all'estate".