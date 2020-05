Confermate le bandiere blu per le spiagge di Bellaria, Misano e Cattolica

Attualità

Rimini

| 14:16 - 14 Maggio 2020

Bandiera blu a Cattolica (foto 2019).

La costa dell'Emilia-Romagna conferma le sue sette bandiere blu che aveva l'anno scorso, il riconoscimento che va ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e il maggior rispetto dell'ambiente. Rispetto al 2019 non c'è nessun nuovo ingresso. Potranno quindi continuare a sventolare la bandiera blu i Comuni di Comacchio (Ferrara), Ravenna, Cervia (Ravenna), Cesenatico (Forlì-Cesena), Bellaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica (Rimini).



La nota del comune di Misano Adriatico



Acque pulite e rispetto dell'ambiente. Misano Adriatico vede confermata la bandiera Blu nel 2020 grazie ai requisiti alla base del riconoscimento che ha visto premiati 195 comuni italiani, sette dei quali in Emilia-Romagna. Conferma anche per Portoverde, con la Bandiera Blu per l'approdo turistico, insieme ad altri 75 nel Paese. Da oltre trent'anni su Misano Adriatico sventola la Bandiera Blu.



Quest'anno, oltre a tutti i criteri che generalmente vanno rispettati, l'ottenimento della Bandiera Blu prevedeva anche alcuni adempimenti relativi alle attività di prevenzione e intervento a proposito di Covid-19, a salvaguardia della salute pubblica e per promuovere l'educazione ambientale.



"Siamo contenti del riconoscimento poiché premia la politica rispettosa dell'ambiente che caratterizza anche la nostra città – scrive nella nota il Sindaco Fabrizio Piccioni – Vogliamo tutti insieme cogliere questo riconoscimento come un'ulteriore spinta positiva verso la partenza dell'industria dell'accoglienza, che avrà un altro elemento utile per la sua promozione".