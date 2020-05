Operai travolti e seppelliti sotto un cumulo di terra durante i lavori al tratto ferroviario

Cronaca

Cattolica

| 13:08 - 14 Maggio 2020

I soccorsi agli operai.

Due operai sono stati travolti da un cumulo di terra, a seguito del crollo della massicciata ferroviaria, durante i lavori di consolidamento al tratto della ferrovia in via Mazzini a Cattolica. E' quanto accaduto questa mattina (giovedì 14 maggio), intorno alle 12. Tre quarti d'ora dopo uno dei due operai era ancora sepolto sotto la terra, mentre un altro, già tratto in salvo, è stato trasportato con urgenza all'ospedale. Sul posto il personale del 118, Vigili del Fuoco e i Carabinieri.



Aggiornamento: l'operaio non ce l'ha fatta