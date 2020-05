L'associazione Agedo lancia 'Romagna Inclusiva' contro la violenza psicologica di genere

Eventi

Rimini

| 12:29 - 14 Maggio 2020

La presidente Mara Bruschi con l'avvocata per i diritti di genere Cathy La Torre.

L’Associazione genitori, parenti e amici di persone LGBT+ (Agedo) lancia il progetto “Romagna Inclusiva” per contrastare la violenza psicologica che ancora oggi moltissime persone sono costrette a subire.



Sarà realizzato nei prossimi mesi in partnership con il Comune di San Mauro Pascoli e con altre associazioni del territorio ed è stato approvato e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna: obiettivo contrastare le discriminazioni e gli stereotipi di genere attraverso una serie di attività mirate a sensibilizzare la cittadinanza sul territorio delle province di Rimini e Forlì-Cesena. Una apposita campagna di comunicazione che include la diffusione di manifesti affissi nei diversi comuni del territorio romagnolo e la realizzazione di “incontri virtuali” informativi cui tutta la cittadinanza può liberamente partecipare sono solo alcune delle tante iniziative in programma nei prossimi mesi tra le due province.



Proprio oggi che molte persone LGBT+ stanno affrontando un periodo di particolare difficoltà legato anche alle restrizioni da Coronavirus, come racconta la presidente romagnola Mara Bruschi: «Il pregiudizio omo-transfobico si somma alle restrizioni della pandemia, una forma di violenza psicologica che va combattuta prima di tutto con l'azione educativa e informativa, ma anche tramite risposte che deve dare la politica anche mediante l'introduzione di norme contro l'odio e l'intolleranza verso la diversità. La violenza fisica e verbale è solo la punta di un iceberg molto più ampio, fatto di stereotipi, luoghi comuni e false rappresentazioni. Mai come in questo periodo per molte persone LGBT+ le mura di casa possono diventare opprimenti per molti ragazzi e ragazze. Mai come in questo periodo l’emarginazione sociale sta divenendo insostenibile, in particolare per le persone più giovani, per le persone trans e per gli anziani LGBT+».



Agedo Rimini-Cesena è stata costituita in Romagna nel 2018 e raggruppa attivamente genitori, parenti e amici di persone LGBT+ per aiutare e sostenere quei genitori che vivono uno stato di disagio e di sofferenza per la scoperta dell’omosessualità dei propri figli nonché per contrastare fenomeni di discriminazione e bullismo nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali.