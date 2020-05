MotoGp a Misano Adriatico a settembre, preliminari di accordo tra la Regione e la Dorna

Sport

Misano Adriatico

| 10:56 - 14 Maggio 2020

Foto Fabrizio Petrangeli.

«Stiamo per raggiungere un accordo con la Dorna per trattenere il MotoGp a Misano Adriatico a settembre, ci auguriamo con il pubblico ma, se non fosse possibile, anche a porte chiuse. In ogni caso con strumenti digitali o televisioni migliaia di appassionati potranno guardarlo. Ci rialzeremo, l'Emilia-Romagna rialzerà la testa e troverà il suo posto nel mondo». L'annuncio a sorpresa da parte del governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini durante il convegno inaugurale del Motor valley fest digital, trasmesso in diretta streaming dal Teatro Luciano Pavarotti di Modena.



«Stiamo vivendo una situazione inedita, una pandemia, un'epidemia globale, siamo colpiti in maniera pesante, però abbiamo voluto celebrare lo stesso questo Motor valley fest in segno di rilancio. Dobbiamo tutelare per prima la salute delle persone, però vogliamo anche guardare anche con fiducia al futuro».