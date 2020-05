Pesaro: c'è un nuovo decesso e altri quindici casi di positività

Attualità

Pesaro

| 08:30 - 14 Maggio 2020

Il numero dei contagiati è salito a 2705.

Una giornata in cui si registra un nuovo decesso e altri quindici contagi, in una fase in cui un pò di ottimismo sta tornando fra i pesaresi. I tempi del numero dei morti in doppia cifra, dei contagi a decine, sembrano per fortuna lontani. Ora le vittime del coronavirus in provincia di Pesaro Urbino hanno toccato quota 514. L'uòtima è una donna fanese di 99 anni che era ricoverata all'ospedale Marche Nord di Pesaro. Il numero dei contagiati è invece salito a 2705. Nella terapia intensiva dell’ospedale Marche Nord sono ricoverati sempre meno pazienti, ora sono soltanto due. Salgono a 2604 i dimessi-guariti. In isolamento domiciliare ci sono nel Pesarese 3345 persone, di cui 351 operatori sanitari.