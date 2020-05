Fase 2: parrucchieri aperti anche domenica e lunedì. Guariti il 70 per cento dei positivi in provincia

Attualità

Rimini

| 07:59 - 14 Maggio 2020

Corso d'Augusto.

Approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di mercoledì il decreto Rilancio, 250 articoli che contengono forme di aiuto di ogni tipo per 55 miliardi a favore di famiglie e imprese. Verranno inoltre tagliati 4 miliardi di tasse. Durante la conferenza stampa di presentazione, il premier Conte ha parlato di "premessa per concretizzare la ripresa dell'Italia" dall'empasse Coronavirus.



Tra le varie cose, è stato formalizzato laccordo tra il Governo e le Regioni per velocizzare il pagamento della Cassa integrazione in deroga direttamente da parte dell'Inps. Il ministro all'economia Gualtieri ha messo in evidenzal'arrivo di nuove norme per velocizzare i prestiti alle imprese.



Dal 18 i parrucchieri potranno lavorare anche la domenica e il lunedì, distanza di almeno un metro tra le persone sedute nei tavolini, meglio se all’esterno. Stop ai buffet self-service. Da lunedì, sono pronte anche per bar e ristoranti le regole da seguire per la riapertura. Per i negozi obbligo di guanti e mascherina, percorsi differenziati di entrata e uscita. Centri sportivi al via invece dal 25.



Oggi attesi i dati del contagio post-lockdown. Secondo la nostra analisi dei dati sull'andamento della pandemia, finora i guariti nel Riminese sono oltre il 70 per cento dei casi di contagio (2074 mercoledì 13 maggio), mentre sono quasi 5 volte superiori agli attuali positivi (319). Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata di ieri se ne contano solo due in tutta la provincia. Si tratta di una donna ed un uomo, entrambi sono in isolamento domiciliare.