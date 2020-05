Villa Verucchio, 50enne cade dalla moto in serata e finisce in ospedale. Elisoccorso in azione

Cronaca

VillaVerucchio

| 07:41 - 14 Maggio 2020

Elisoccorso, foto di repertorio.

Grave incidente nella prima serata di mercoledì 13 maggio a Villa Verucchio. Un uomo di 50 anni è caduto dalla moto che stava guidando mentre si trovava in via Valle, poco dopo le 20.30. Stando a una prima ricostruzione, pare che il centauro abbia fatto tutto da solo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto, poco dopo, è arrivata l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Da Ravenna si è anche alzato in volo l’elisoccorso. Il 50enne è stato soccorso sul luogo dell’incidente e poi trasportato all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Le sue condizioni fisiche non dovrebbero destare preoccupazione.