La Riviera romagnola riapre, ma a quali condizioni? Dibattito a cinque questa sera su Facebook

Eventi

Rimini

| 07:30 - 14 Maggio 2020

L'immagine di copertina del dibattito programmato per domani sera con la nostra collaborazione tecnica.

Tutto è nato con l'idea di un flashmob per riaccendere le attività ricettive e gli esercizi commerciali della Riviera romagnola, culminato in un primo incontro per fare il punto sulle prospettive della stagione estiva alle porte e coronato martedì sera con il confronto a nove tra sindaci della riviera e dell'entroterra su curiosità, ma soprattutto domande ed esigenze del comparto in questo momento di enormi difficoltà, non soltanto socio-sanitarie ma sempre più economiche.



Ecco che gli organizzatori di questi momenti di incontro e di confronto hanno scelto di non fermarsi ma di cogliere l'occasione per organizzare un nuovo dibattito incentrato sulla riapertura della Riviera ponendo domande precise: "Come? Quando? A quale prezzo?". A queste saranno chiamati a rispondere, giovedì 14 maggio alle 20.30 in diretta dalla pagina Facebook Sicuramente Romagna e in condivisione su quella di Altarimini, i cinque relatori: il senatore Marco Croatti, la deputata Elena Raffaelli, l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, il rappresentante del G20s Pasqualino Codognotto e il presidente di Federalberghi Emilia-Romagna Alessandro Giorgetti. Tutta la filiera del turismo seduta a un unico tavolo di lavoro, in diretta dal vivo.



All’ordine del giorno diverse questioni nodali:

La Romagna riapre, ma con quali tutele?



Quando avremo linee guida chiare per poter riaprire?



Verrà confermato uno scudo legale?



Come si risolve il problema della liquidità, le aziende già messe in ginocchio dal lockdown devono trovare ulteriori risorse per mettersi in regola?



Arriverà un aiuto da parte della Regione e dal Governo?

Da questo tavolo il gruppo è atteso un confronto sincero e fluido fra istituzioni, albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti, negozianti, artigiani, che chiedono a gran voce di essere ascoltati.



Organizzatori: Monica Bilancioni, Andrea De Luigi, Debora Patania, Davide Varotti.

Collaborazione tecnica: RadioBruno

Media partner: Altarimini.it





Come è nato il gruppo "Sicuramente Romagna"

Da una costola del gruppo " Tutti Uniti per la Riviera Romagnola " che continuerà a operare sotto il coordinamento di Emilio Fazio è nato "Sicuramente Romagna", uno slogan ma anche un'affermazione di quella che dovrà essere la scelta di vacanza degli italiani per quest'anno. «La differenza di vedute e intenti ha portato le nostre strade a dividersi ma vogliamo comunque ringraziarlo per tutto, augurandogli un grandissimo in bocca al lupo per il suo proseguo».