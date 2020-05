Lontano dal fidanzato, una 17enne scappa da casa famiglia per riabbracciarlo

Cronaca

Morciano di Romagna

| 17:30 - 13 Maggio 2020

Nel pomeriggio di ieri (martedì 12 maggio) si è conclusa a Morciano la fuga amorosa di una 17enne, in Valconca per riabbracciare il proprio fidanzato. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la giovane si era allontanata lo scorso 9 maggio da una casa famiglia nel bolognese, facendo perdere le sue tracce. E' stata così localizzata in Valconca ed i Carabinieri di Morciano, dopo un rapido accertamento, sono riusciti a risalire al possibile "nascondiglio" della fuggiasca. Il fidanzato 23enne è stato convocato in Caserma e a quel punto, ai Carabinieri, si è presentata la 17enne, pronta per il ritorno a Bologna. La lontananza dal fidanzato, in tempi di "serrata" per l'emergenza Covid-19, l'ha spinta a compiere quella "bravata".