Anche a Bellaria suolo pubblico gratis per le attività: "Ma che non sia occupazione selvaggia"

| 16:43 - 13 Maggio 2020

Foto Alessia Bocchini.

Gli operatori economici di Bellaria Igea Marina (cna, Confcommercio, Confartigiananto e Confesercenti) in una nota congiunta accolgono con favore la proposta del Governo, peraltro già anticipata dalle amministrazioni comunali di Rimini e Riccione, di concedere spazi di suolo pubblico in modo gratuito, per permettere alle attività economiche di far fronte alla drastica riduzione di posti per garantire il distanziamneto tra le persone. Oggi (mercoledì 13 maggio) l'amministrazione comunale di Bellaria Igera Marina ha invitato gli operatori a presentare manifestazioni di interesse per poter provvedere all'occupazione di suolo pubblico, compatibilmente con le norme del codice della strada e dei regolamenti vigenti e sempre nel rispetto dei protocolli che saranno imposti alle attività. Le associazioni del territorio comunque consigliano di valutare prudentemente le nuove strategie, per evitare "occupazione di suolo pubblico selvaggia o magari inutile, proprio alla luce di quanto sarà previsto dalle normative igienico sanitarie per gli accessi alle attività, che saranno contingentati e limitati".