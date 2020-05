Attualità

13 Maggio 2020

La fase 2 comportà novità per gli uffici postali del riminese. Dal 18 maggio gli uffici postali Rimini 10 di via Coriano e Riccione 2 di via Dante saranno riaperti sei giorni alla settimana. Stesso discorso, in Alta Valmarecchia, per quelli di Secchiano e Pietracuta, nonché per quello di Misano Monte. Infine riapre anche il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, l'ufficio postale di Santarcangelo.