Coriano: buoni spesa, parte la terza fase. Sostegno a nuove famiglie in difficoltà

Attualità

Coriano

| 13:18 - 13 Maggio 2020

Terza fase per i buoni spesa a Coriano.

A Coriano è stata avviata ieri (martedì 12 maggio), con delibera di giunta, la terza fase legata alla erogazione dei buoni spesa. Nella prima fase dell'emergenza la scelta dell'amministrazione è stata quella di privilegiare le persone e i nuclei familiari più a rischio, che presentavano una situazione di immediato bisogno di supporto nell'acquisto di generi di prima necessità. Nella seconda i buoni sono stati erogati a coloro che hanno maturato presumibilmente una situazione di difficoltà in quanto il protrarsi del lockdown ha pregiudicato in modo importante la capacità di acquistare viveri. A oggi così sono stati aiutati in emergenza 135 nuclei familiari per una spesa complessiva di 43.500 euro.



Con questa fase, spiega l'amministrazione comunale, i servizi interverranno in modo mirato sia sui nuclei che hanno già beneficiato dei buoni nella prima fase, dopo aver verificato il protrarsi della situazione di difficoltà, sia intervenendo su nuove situazioni che hanno maturato in questo ultimo mese un'importante situazione di difficoltà. Nella terza fase è stata prevista l'assegnazione di pacchi viveri da parte della caritas a nuclei familiari segnalati dai servizi sociali.