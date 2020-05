Rimini: pagamento rata Peep spostato dal 16 maggio al 16 luglio

Attualità

Rimini

| 12:57 - 13 Maggio 2020

Area V Peep di Rimini.

Con una propria delibera la Giunta comunale di Rimini ha approvato nell’ultima seduta di consentire, a chi vorrà avvalersene, di differire al massimo fino al 16 luglio prossimo il pagamento della rata del proprio piano di ammortamento, riguardante il recupero dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Rimini per l'acquisizione delle aree P.E.E.P. Una opportunità che rispetto alla scadenza prevista del 16 maggio non avrà aggravi a carico degli interessati, ferma restando la scadenza delle residue rate di ciascun piano.



"Una scelta quella della Giunta dettata dal particolare momento che l’intera collettività sta attraversando a causa della diffusione del Covid-19 sia sotto il profilo sanitario che economico e dalla necessità di continuare a mantenere attive anche nei prossimi giorni quelle misure emergenziali che hanno portato ai positivi risultati sul fronte del contrasto alla diffusione del coronavirus", scrive l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.