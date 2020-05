Cattolica vince il contenzioso con la Bnl, la sentenza in Cassazione crea un precedente

Attualità

Cattolica

| 09:31 - 13 Maggio 2020

Il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Martedì 12 maggio è stata depositata una sentenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione che può rappresentare un precedente molto importante a favore dei Comuni che hanno stipulato contratti derivati con le banche. La vicenda riguarda Cattolica, comune guidato dal sindaco del movimento 5 Stelle Mariano Gennari che ha definitivamente vinto un lungo contenzioso con la BNL: la Suprema corte ha infatti confermato la nullità di alcuni derivati, in particolare ‘interest rate swap’, che prevedevano un premio di liquidità da incassare al momento della stipula e rappresentavano perciò una forma di indebitamento del Comune che avrebbe dovuto avere il via libera del Consiglio comunale. Inoltre la nullità è stata confermata perché al momento della stipula non era stato determinato il valore dei derivati in questione, il cosiddetto ‘mark to market’.



«È una sentenza per certi aspetti epocale, che può rendere giustizia a tanti Comuni che negli anni sono rimasti impigliati nelle maglie di questi strumenti finanziari», sottolineano il senatore M5S Marco Croatti e la deputata Giulia Sarti.