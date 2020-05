Anche a Coriano riprende a circolare la cultura attraverso il prestito libri

Attualità

Coriano

| 08:59 - 13 Maggio 2020

Da mercoledì 13 maggio riprende l’attività di prestito librario anche nel Comune di Coriano. Al momento i prestiti potranno essere prenotati a distanza, i titoli scelti utilizzando il sito della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino .



La biblioteca sarà aperta per il ritiro il lunedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 19, venerdì dalle 14 alle 18 e infine sabato dalle 8:30 alle 12:30.



Si entra soltanto dopo aver prenotato il proprio titolo. Il servizio di prestito in presenza riprenderà gradualmente solo su programmazione. Gli utenti possono entrare solamente con indossata la mascherina e previa sanificazione delle mani mediante gel igienizzante che dovrà essere reso disponibile almeno all’ingresso e nel punto prestito.



Solo il personale può accedere alle sale di consultazione a scaffale aperto o nei depositi per il prelievo dei documenti, le ricerche nel catalogo sono effettuate online tramite gli applicativi bibliotecari.



Anche per la restituzione dei libri o documenti richiesti in prestito valgono le stesso modalità previste per la consegna.



I documenti restituiti dovranno essere sanificati o posti in quarantena (cinque giorni) avendo cura di utilizzare prodotti che non li danneggino. Qualora la pulizia di CD-DVD e dei relativi contenitori plastici non fosse possibile per rischio di danneggiamento, la quarantena per oggetti di plastica rigidi è fissata in dieci giorni.