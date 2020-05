La fase 2 dei Centri per l’impiego: si riapre su appuntamento e solo per alcune attività

Eventi

Poggio Torriana

| 08:54 - 13 Maggio 2020

Il volantino promozionale del progetto di Poggio Torriana.

Da lunedì 11 maggio i centri per l'impiego hanno iniziato a ricevere gli utenti che devono effettuare procedure per cui è indispensabile la presenza in sede. Rimangono disponibili le attività che è possibile effettuare a distanza, per le quali gli operatori continuano ad affiancare i cittadini telefonicamente e via mail.



L’accesso agli uffici è ammesso solo su appuntamento, da fissare contattando la sede del Centro per l’impiego di Rimini o quella di Riccione. Per garantire agli utenti e agli operatori tutte le misure di sicurezza anti Covid, prima di entrare occorre indossare la propria mascherina e all'ingresso ci si devono igienizzare le mani col gel messo a disposizione dalle strutture. Non sono ammessi accompagnatori (a meno che non si tratti di utenti disabili) ed è vietato l’ingresso ai minori.



Già nei prossimi giorni il Centro parteciperà al progetto del Comune di Poggio Torriana per una serie di incontri rivolti ai giovani con bisogni formativi e orientativi: conversazioni di gruppo effettuate a distanza, tre date in maggio e giugno, per conoscere i servizi disponibili, le modalità di ricerca di lavoro, le opportunità in Italia e all’estero.



“Questo è il futuro della nostra attività – afferma Tatiana Giorgetti, responsabile delle politiche per il lavoro dei Centri per l’impiego di Rimini e di Riccione – e ci stiamo preparando al nuovo scenario con le professionalità presenti nel nostro Dna, avendo alle spalle un’esperienza pluridecennale al servizio dei cittadini e delle aziende.”