Coronavirus, un morto e 3 nuovi casi in provincia di Pesaro Urbino

Attualità

Pesaro

| 08:54 - 13 Maggio 2020

All'ospedale Marche nord 3 pazienti in terapia intensiva.

Nelle Marche c’è il via libera alla sperimentazione della terapia al plasma anti-Covid. E' arrivato l’ok dal Comitato etico regionale al protocollo che consentirà anche agli ospedali marchigiani di replicare la cura già adottata in altre città italiane, e che ha garantito risultati soddisfacenti. Intanto ieri il Gores ha registrato un decesso all’ospedale di Pesaro per il coronavirus, 513 dall’inizio dell’emergenza (il maggior numero di vittime di tutta la Regione). Ci sono 15 nuovi casi di persone positive al Covid-19 in 24 ore, passando da 2.675 a 2.690. Nella terapia intensiva dell’ospedale Marche Nord sono ricoverati ora solo 3 pazienti. Salgono a 2.391 i dimessi-guariti. In isolamento domiciliare ci sono nel Pesarese 3438 persone, di cui 362 operatori sanitari.